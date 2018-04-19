12:37 19.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100191768:test

Провалился крупнейший договор Фонда гарантирования вкладов

Финансовая компания "Инвестор" отменила решение о покупке за 670 млн гривен задолженности компаний холдинга "Ритейл Групп", который руководит продуктовой сетью гипермаркетов и супермаркетов в Украине и Молдове.

Провалился крупнейший договор Фонда гарантирования вкладов

Об этом сообщает FinClub.

После аукциона, прошедшего 6 апреля, компания "Инвестор" предложила рекордную для Фонда гарантирования лиц оплату за данный лот. В дальнейшем лидер аукциона не подписал протокол, чем сорвал договор.

По сегодняшним данным статус аукциона заключает, что торги не состоялись. Отмечается, что 13 апреля были опубликованы решения об отмене результатов аукциона, где второй его участник предлагал за лоты холдинга 600 млн гривен.

Одним лотом на торги выставлялись права требования по шести кредитам. Активы трех банков объединились в один пул. В обеспечение по договорам банкам переданы, в частности, недвижимое имущество.

Стоит отметить, что до этого активы выставлялись на индивидуальные торги от девяти до 13 раз. Его заемщики в лице пяти юридических лиц не пребывают в процессе прекращения, ведут активную хозяйственную деятельность и входят в состав холдинга "Ритейл Групп" Романа Лунина.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", международные резервы состоянию на начало марта можно сказать, что почти не изменились сравнительно с их позициями в начале февраля.


Поделиться
Читайте также:
 
Эксклюзив: Передача 500 тыс. га земель украинским фермерам может привести к конфликтам "на местах" — Андрей Мартын Создание единой поместной церкви в Украине может быть одобрено в 1030-ю годовщину крещения, - Парубий Эксклюзив: Передача 500 тыс. га земель украинским фермерам может привести к конфликтам "на местах" — Андрей Мартын Дело Лавриновича передано в суд - ГПУ
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив