Непорядочных организаций, выполняющих ремонтно-дорожные работы будут наказывать, - Новак

Этот закон позволит отслеживать, кто из подрядчиков некачественно выполняет работы. Об этом в четверг, 19 апреля, на III Украинском инфраструктурном форуме рассказал председатель Укравтодора Славомир Новак.

Он также отметил, что согласно прогнозным расчетам его ведомства, на финансирование украинских дорог в следующем году будет выделено 60 миллиардов гривен.

Кроме того, по словам Новака, финансирование дорожной отрасли будет увеличиваться ежегодно. Он также заверил, что через пять лет в Украине уже не будут проводить ямочный ремонт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, работы, которые будут проводить по ремонту украинских дорог в 2018 году, станут самыми масштабными за всю историю независимости государства. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Как заявил премьер-министр, в этом году работы будут наиболее громадными и доскональными за все время независимости Украины.