НБУ показал "номинантов" конкурса "Лучшая монета страны"

Как сказано в сообщении регулятора, опубликованном в среду вечером, 18 апреля, на официальной страничке НБУ в Facebook, во второй этап конкурса попали такие пять памятных монет 2017 года.

Так, бороться за звание лучшей монеты года будут монеты:

"Косивская роспись" - в номинациях "Лучшая монета года", "Уникальное идейное решение" и "Лучшее художественное решение";

"Колесо жизни" - в номинациях "Лучшая монета года", "Уникальное идейное решение" и "Лучшее художественное решение";

"Перегузня" - в номинации "Лучшая монета года";

"К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" - в номинации "Уникальное идейное решение";

"500-летие Реформации" - в номинации "Лучшее художественное решение".

Также украинцы активно голосовали за такие монеты:

"Песенный конкурс" Евровидение-2017 ",

" Старый замок в городе Каменце-Подольском ",

" Екатерининская церковь в город Чернигове ",

"150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко,

"100-летие первого Курултая крымскотатарского народа ",

" Лев ".

Вместе с тем, по условиям конкурса они не попали ко второму этапу. Всего в конкурсе приняли участие более пяти тысяч человек.

Второй этап конкурса, где будут определяться лучшие монеты 2017 года, состоится в скором времени. Члены специально созданной комиссии путем тайного голосования определят победителя конкурса в каждой номинации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины проведет 19 апреля электронный биржевой аукцион по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины".