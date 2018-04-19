07:29 19.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100191657:Polishuk

Нацбанк в четверг намерен продать на аукционе золотые монеты "25 лет независимости Украины"

Национальный банк Украины в четверг, 19 апреля, проведет электронный биржевой аукцион.

Нацбанк в четверг намерен продать на аукционе золотые монеты

Регулятор намерен продать золотые памятные монеты "25 лет независимости Украины". Об этом сказано в сообщении на сайте НБУ. Согласно сообщению, Нацбанк объявляет о проведении аукциона.

Электронный аукцион №Е-12 будет проведен 19 апреля 2018 года в 11 часов утра Универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ".

В НБУ также добавили, что аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2017 году Национальный банк реализовал более 1,2 миллионов памятных монет на общую сумму 106,2 миллионов гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине реестр исторических памятников начинает работу Монополизации рынка топлива и повышения цен в Украине не будет, - Гройсман Депутаты отправила на доработку конвенцию о безопасности во время футбольных матчей Национальное разъединение по Сирии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив