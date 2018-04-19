Нацбанк на четверг немного ослабил курс гривну

100 долл - 2614,7772 грн;

100 евро - 3239,1860 грн;

10 российских рублей - 4,2479 грн.

При этом регулятор установил на 19 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1128.263622;

Серебро - 13.976153;

Платина - 777.620028;

Палладий - 842.351660.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 18 апреля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2608,2873 грн;

100 евро - 3223,0606 грн;

10 российских рублей - 4,2657 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.