07:00 19.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100191698:Polishuk

Нацбанк на четверг немного ослабил курс гривну

Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 19 апреля, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на четверг немного ослабил курс гривну

100 долл - 2614,7772 грн;

100 евро - 3239,1860 грн;

10 российских рублей - 4,2479 грн.

При этом регулятор установил на 19 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1128.263622;

Серебро - 13.976153;

Платина - 777.620028;

Палладий - 842.351660.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 18 апреля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2608,2873 грн;

100 евро - 3223,0606 грн;

10 российских рублей - 4,2657 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.


Поделиться
Читайте также:
 
Прошли первые похороны после трагедии в Кривом Роге ЕС может разрешить материальную помощь Украине в сумме миллиард евро В Турции проведут выборы до нужного срока Гриневич рассказала о чем Порошенко говорил с Кабмином
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив