11:32 19.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в четверг повысился до 26,25 гривен

В обменных пунктах Украины в четверг, 19 апреля 2018 года, наличный доллар набрал пять копеек.

Наличный доллар в четверг повысился до 26,25 гривен

Наличный евро повысился на девять копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,01 гривен, а евро можно купить по 32,59 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30-26,12, продажи 26,10 -26,55 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0097, продажи - 26,2488 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,35, продажи - 32,35-33,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,0718, продажи - 32,5903 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,200, продажи - 4,150 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,655, продажи 4,40 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 18 апреля 2018 года, наличный доллар повысился на шесть копеек. Наличный евро набрал две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,20 гривен, а евро можно было купить по 32,50 гривны.


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