BHP подняла уровень добычи руды на 2%

Об этом сообщается в отчете компании.

В частности, в третьем квартале с января 2017 по март 2018 ФГ BHP увеличила планку добычи железорудного сырья на 2% за год, до 57,691 млн т. Отмечается, что в то же время, если сравнивать с октябрем-декабрем, уменьшила на 6%.

Увеоличение итогового производства в штате Западная Австралия (Western Australia Iron Ore) зависел от значительных показателей рудников Jimblebar и Mining Area C. Также улучшилась стабильность работы ж/д сети в связи с влиянием низких запасов сырья после возгорания на сортировочной установке Mt Whaleback в июне 2017 года, плановыми ремонтами и политикой по улучшению логистики в порту в 1-м полугодии ФГ.

В свою очередь снижение добычи ко второму кварталу объясняют негативным влиянием тропического циклона "Джойс" и внеплановым ремонтом самосвалов.

Известно, что16 февраля 2018 года BHP одержала официальное разрешение от регулятора на поднятие перевалочных мощностей терминала в Port Hedland до 290 млн т и планирует достичь этой планки к концу 2018/19 ФГ. Хотя при этом BHP на 2017/18 ФГ ухудшила анонс по росту добычи железной руды до 236-238 млн т с 239-243 млн т из-за проблем в надежности деятельности самосвалов в то время, как производство рекордно продвигалось.

До сих пор не запущены добыча и обогащение сырья на бразильской Samarco после прорыва дамб хвостохранилищ 5 ноября 2015 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Бахрейне обнаружили крупнейшее за последние десятилетия нефтяное месторождение.