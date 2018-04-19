Эксклюзив: Передача 500 тыс. га земель украинским фермерам может привести к конфликтам "на местах" — Андрей Мартын

В частности, своим мнением в интервью "Первому Деловому" поделился Андрей Мартын, заместитель председателя ассоциации "Земельный Союз Украины":

"Это будет не справедливо. Почему другие сельские жители, которые не являются фермерами, не могут получить такой же подарок. Фермеров, на самом деле, не так много на всю Украину. Их 93 тысячи. Мы хотим подарить им актив примерно в 1 млрд. долл. А где гарантия, что их дети, которые, по сути, получат эти участки в собственность, также будут заниматься фермерским хозяйством. Хорошего социального восприятия не будет. И эти земли не под мораторием. Поэтому их свободно можно будет и продать и в субаренду передать другому агробизнесу", — отметил эксперт.

Ранее уже были попытки от различных политических сил помочь фермерам разобраться со статусом собственности на землю, но каждый раз парламентарии отклоняли подобные законопроекты. И на этот раз никаких предпосылок для принятия этого законопроекта Верховной Радой Украины нет, добавил А.Мартын. Ведь народные депутаты перед голосованием смотрят не только на точку зрения фермеров, но и на точку зрения своих избирателей. Эксперт отметил, что если обычных сельских жителей спросить о безвозмездной передаче 30-40 га земель местному аграрию, то вряд ли они поддержат такие действия со стороны государственных деятелей.