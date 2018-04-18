В МВФ перечислили, чем рискует мировая экономика

Об этом свидетельствует опубликованный доклад Международного валютного фонда о "Глобальной финансовой стабильности" (Global Financial Stability Report).

Финансовый советник МВФ Тобиас Адриан представил доклад в американской штаб-квартире МВФ в Вашингтоне. Он перечислил три основные проблемы, которые творят пробоины в глобальной экономике. В список входят распространение рискованных активов на множество рынков, ощутимое увеличение рисковых облигаций и рекордный рост долгового кредитования, а также неустойчивость доллара в банках всех стран, кроме США.

По данным ведомства, если продолжится такая ситуация, мировая экономика прекратит свой рост на протяжении следующих трех лет. В частности, увеличение планки инфляции может привести к быстрому снятию денежных средств некоторыми центральными банками, что приведет к резкому ужесточению материальных условий на рынках и неожиданное падение цены активов.

Как заверяет Адриан, обесценивание активов послужит главной причиной сокращения рынка капитала.

Частично в ежегодном отчете упоминаются криптовалюты, но как технология, а не денежное средство. В данный момент криптовалютных активов в мире не так уж много, но они могут стать почвой для ощутимых экономических рисков в будущем, поэтому странам необходимо принять превентивные меры.

По словам Адриана, центробанки всех стран должны оперативно привести в порядок собственную кредитно-денежную систему, устранить откат реформ, найти реорганизованные механизмы ликвидации денежной уязвимости.

Он добавил, что мировая экономика все еще встает на ноги после глобального кризиса 2008-2009 годов из-за волатильность рынка и эскалация торговых войн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Международный валютный фонд исследовал валютное обесценивание в Украине в прошлом 2017 году, установиви что инфляция составляет 14,4%. Это обогнало предыдущий прогноз Фонда, составлявший 12,8%.