12:17 18.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Темп роста украинских цен обгоняет прогнозы Фонда

Международный валютный фонд исследовал валютное обесценивание в Украине в прошлом 2017 году, установиви что инфляция составляет 14,4%. Это обогнало предыдущий прогноз Фонда, составлявший 12,8%.

Темп роста украинских цен обгоняет прогнозы Фонда

Об этом сообщает сайт Фонда, публикуя аналитический материал МВФ о перспективах мировой экономики.

Сообщается, что в Украине в 2017 году установили наивысшую инфляцию среди всех стран СНГ. Вывод МВФ про роста экономики Украины в 2017 году совпал с официальной статистикой - 2,5%. 

Указано, что Государственная служба статистики рассмотрел денежное обесценивание в стране в 2017 году, как сравнение отметки увеличения потребительских цен по результатам конца года с показателем на окончание предыдущего года, в 13,7%.

На протяжении предыдущего года Фонд не единожды делал все более пессимистичный прогноз инфляции в государстве, сначала с 10% до 11,5%, позже - до 12,8%. Специалисты Фонда определили быстрый рост заработных плат в Украине одним из главных факторов увеличения темпа роста цен. 

Фонд анонсирует инфляцию в Украине в 2018 году на уровне 11%, в 2019 году - на уровне 8%.

Напомним. как ранее сообщал "УРА-Информ", Европейский Союз в ответ на требования Центральной и Восточной Европы установил на законодательственном уровне нормы, которые лишают возможности компании ввозить на совместный европейский рынок продукты "двойного качества".


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