Правительство намерено ограничить плотность застройки в Украине

Ведомства, в частности, предлагает ввести максимально допустимый процент застройки земельного участка в зависимости от этажности. Как пояснил в среду утром, 18 апреля,

заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, на сегодняшний день в стране ныне действующем градостроительном ГБН отсутствуют предельные параметры застройки земельных участков относительно этажности.

Из-за этого они часто застраиваются на 90%, а то и на все 100%. По этому мест для детских площадок, отдыха жителей, озеленения и прочего благоустройства при такой застройке не хватает, - пояснил он, добавив, что теперь будет введено максимально допустимый % застройки участка, чтобы исключить его сплошную застройку по всему периметру без благоустройства для жителей.

Таким образом, чем выше этажность дома, тем меньший процент земельного участка отводится на застройку и больше на обустройство прилегающей территории. Ведь чем выше дом, тем большее количество жителей в нем проживает, - уверены в министерстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает ввести " голубые линии" для ограничения высотности застройки территории в населенных пунктах. По мнению ведомства это поможет решить проблемы хаотичной застройки и гармонизировать городское пространство. Как сообщил в среду, 21 марта, заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе, министерство приняло решение обновит понятие "голубые линии".