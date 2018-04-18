15:15 18.04.2018 | Экономика | Новости
100191683:test

В США алюминий подорожает до трех тысяч долл./тонну

Непредсказуемые гонки вероятно продолжатся на всемирном рынке алюминия, спровоцированное введением Соединенными Штатами Америки санкций против группы граждан и компаний России, в том числе одного из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема российского "Русала".

В США алюминий подорожает до трех тысяч долл./тонну

Об этом сообщает Goldman Sachs Group Inc.

Эксперты предупреждают, что в скорейшем времени стоимость может подняться в диапазон 2,8-3 тысячи долл. за тонну, так как американская политика в сторону второго по величине в мире производителя алюминия ощутимо повлияла на алюминиевый рынок.

В банке предупреждают, что прогноз достаточно неопределенный и если решение не будет придумано экстренно, цены, возможно, превысят ожидания, потому что антироссийские ограничительные меры были введены в тот период, когда рынок глинозема уже испытывает трудности из-за проблем с производством на заводе Alunorte в Бразилии.

В частности, Norsk Hydro ASA из Норвегии сообщила о снижении изготовления алюминия на бразильском предприятии Albras в два раза. Такая ситуация сложилась в связи со снижением поставок сырья с Alunorte после того, как местные власти обратились в суд из-за загрязнения реки Пара.

Специалисты Goldman Sachs увеличили прогноз цены алюминия на ближайшие три месяца до 2,5 тыс. долл./тонну, на пол года - до 2,3 тыс. долл./тонну и на год - до 2 тыс. долл./тонну.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия.


Поделиться
Читайте также:
 
Серж Саргсян готов на все, чтобы сохранить власть в Армении Группа безопасности ООН попала под обстрел в Думе На Харьковщине нашли артснаряд возле школы Эксклюзив: Украина становится всё более экспортной страной – Ярослав Жалило
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив