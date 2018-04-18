Нацбанк намерен продать на аукционе золотые монеты "25 лет независимости Украины"

Регулятор намерен продать золотые памятные монеты "25 лет независимости Украины". Об этом сказано в сообщении на сайте НБУ. Согласно сообщению, Нацбанк объявляет о проведении аукциона.

Электронный аукцион №Е-12 будет проведен 19 апреля 2018 года в 11 часов утра Универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ".

В НБУ также добавили, что аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2017 году Национальный банк реализовал более 1,2 миллионов памятных монет на общую сумму 106,2 миллионов гривен.