Нацбанк на среду вновь укрепил гривну

100 долл - 2608,2873 грн;

100 евро - 3223,0606 грн;

10 российских рублей - 4,2657 грн.

При этом регулятор установил на 18 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1131.542998;

Серебро - 13.920500;

Платина - 779.882894;

Палладий - 840.260929.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 17 апреля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2608,9279 грн;

100 евро - 3227,2438 грн;

10 российских рублей - 4,1891 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.