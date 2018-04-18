11:59 18.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в среду поднялся до 26,20 гривен

В обменных пунктах Украины в среду, 18 апреля 2018 года, наличный доллара повысился на шесть копеек.

Наличный доллар в среду поднялся до 26,20 гривен

Наличный евро набрал две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,20 гривен, а евро можно купить по 32,50 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30-26,08, продажи 26,09 -26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9799, продажи - 26,2016 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,30, продажи - 32,25-33,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,9964, продажи - 32,5011 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,140, продажи - 4,200 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,543, продажи 4,340 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 17 апреля 2018 года, наличный доллар потерял семь копеек. Наличный евро набрал пять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,14 гривен, а евро можно было купить по 32,48 гривен.


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