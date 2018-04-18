Монополизации рынка топлива и повышения цен в Украине не будет, - Гройсман

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Как утверждает Гройсман, не будет повышения цен на топливо, которые смогут привести к монополизации, сговорам.

"Все попытки создания искусственных монополий - неприемлемы", - добавил премьер-министр.

По его мнению, украинцы должны иметь "доступ к недорогим нефтепродуктам".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что в этом году зарплаты и пенсии украинцев будут расти быстрее цен. В прошлом году реальный рост заработной платы составил 19%, но номинальная была выше. Однако рост цен поглотило это повышение, потому реальный рост было только 19%.