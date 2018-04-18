Мировой долг составил 164 триллиона долларов, - МВФ

На сегодняшний день он составляет 164 триллиона долларов или почти 225% мирового ВВП. Об этом в среду, 28 апреля, в Вашингтоне во время презентации ежегодного "Бюджетного вестника" сообщил директор Департамента по вопросам бюджетной политики Международного валютного фонда Витор Гаспар.

По его словам, львиная доля мировых долгов приходится на страны с развитой экономикой. Речь идет, прежде всего, о развитых странах G20. Это, по мнению экспертов Фонда, может стать поводом для начала очередного глобального экономического кризиса в среднесрочной перспективе.

Гаспар также отметил, что суммарные долги стран с развитой экономикой составили 135 триллионов долларов. При этом за последние 12 лет этот показатель вырос примерно на 80 триллионов долларов.

Примерно 30% в структуре общего мирового долга - составляют заимствования США и Китая. В странах с развивающейся экономикой - в среднем 50% от суммарного ВВП - долги, связанные, прежде всего, с пережитыми за последнее десятилетие финансовыми кризисами.

Наша аналитика демонстрирует, что 40% стран с низким уровнем дохода уже сейчас снова подвергаются негативным финансовым тенденциям или даже находятся в бедственном положении. В ближайшие пять лет эта кризисная ситуация для них будет только усугубляться, - считает Гаспар.

По его мнению, крайне важно, чтобы страны с низким уровнем дохода укрепляли свою фискальную политику таким образом, чтобы "быть в состоянии обслуживать свои долги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, финансовый советник МВФ Тобиас Адриан, представляя весенний доклад о " Глобальной финансовой стабильности", назвал распространение на рынки рисковых активов, рекордный рост долгового кредитования, а также неподкрепленность доллара в неамериканских банках основными проблемами, делающими глобальную экономику более уязвимой.