14:30 18.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100191672:nastya

Кабмин выделил рекордную сумму на ремонт местных дорог

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в этом году Украина выделила рекордную сумму на ремонт местных дорог.

Кабмин выделил рекордную сумму на ремонт местных дорог

Об этом он сообщил на заседании Кабмина.

Как отметил Гройсман, впервые правительство выделило 11 млрд грн, а это в четыре раза больше чем когда-либо.

"Теперь важно, чтобы на местах не разворовывали по карманам и не бросали этот асфальт в лужи, а здесь надо ответственность", - отметил он.

Также премьер-министр добавил, что не будет платить деньги тем, кто плохо выполняет свою работу. Вместе с тем глава правительства потребовал соответствующего качества, ведь деньги есть в бюджете городов. В  2018 году будет усилен контроль над перегруженностью дорог,  добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", начальник одного из отделов регионального филиала "Львовская железная дорога" публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" задержан.


Поделиться
Читайте также:
 
Израиль советовался с США насчет удара по Сирии для уничтожения иранской военной техники Кабмин утвердил квоты на прием мигрантов в 2018 Украинская сборная завоевала наибольшее количество медалей на Кубке мира – ФОТО В Армении продолжают задерживать группы протестующих
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив