Кабмин выделил рекордную сумму на ремонт местных дорог

Об этом он сообщил на заседании Кабмина.

Как отметил Гройсман, впервые правительство выделило 11 млрд грн, а это в четыре раза больше чем когда-либо.

"Теперь важно, чтобы на местах не разворовывали по карманам и не бросали этот асфальт в лужи, а здесь надо ответственность", - отметил он.

Также премьер-министр добавил, что не будет платить деньги тем, кто плохо выполняет свою работу. Вместе с тем глава правительства потребовал соответствующего качества, ведь деньги есть в бюджете городов. В 2018 году будет усилен контроль над перегруженностью дорог, добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", начальник одного из отделов регионального филиала "Львовская железная дорога" публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" задержан.