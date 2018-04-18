Кабмин в среду рассмотрит основные направления бюджетной политики на ближайшие три года

Среди прочего министр также одобрят законопроект об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно разграничения последственности преступлений, совершенных в сфере использования компьютеров, систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи, государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры.

Как сказано в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, Кабмин также рассмотрит проекты указов президента о Дне Государственной фискальной службы, Дне пограничника, Дне профессиональных союзов и Дне работника Государственной уголовно-исполнительной службы.

Кроме того, правительство утвердит порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для организационного, материально-технического, информационного и иного обеспечения деятельности Национального совета по вопросам развития науки и технологий и порядок выявления лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, проживающих в зоне чрезвычайной ситуации.

Также будет утвержден порядок предоставления временной поддержки производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях и порядок проведения эколого-экспертной оценки материалов, представленных для регистрации пестицидов и агрохимикатов.

Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11 часов утра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во время пленарного заседания, 18 апреля, намерена ратифицировать торговое соглашение с Таиландом. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента. Парламентарии планируют утвердить торговое соглашение с Таиландом, договоренности с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны, а также соглашение с Румынией о сотрудничестве в сфере военных перевозок.