Brent подорожчала до 71,96 дол. за барель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Отметим, что по состоянию на 07:55 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 71,70 доллара за баррель. В свю очередь это на 0,18% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,86 доллара за баррель, прибавив 0,51%.

Согласно недавно полученным сведениям, стоимость фьючерсов на "черное золото" растет за счет снижения запасов в США. Так, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1 млн баррелей – до 428 млн. Теперь инвесторы ожидают выхода официальной статистики Управления энергетической информации (EIA).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-ИНформ", объем транспортировки сырья на нефтеперерабатывающие заводы Украины вырос на 21,5% – на 32,8 тысяч тонн. В результате транзит чёрного золота в страны Европы в марте упал почти на 160 тысяч тонн.