13:52 17.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине будут получать пенсии независимо от прописки

В Украине после реформирования пенсионного законодательства пенсионеры смогут получать и оформлять выплаты независимо от места проживания и прописки.

В Украине будут получать пенсии независимо от прописки

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на пресс-конференции по улучшению качества пенсионного обслуживания граждан Пенсионным фондом.

Розенко заявил, что пенсионная реформа касается не только возростания уровня пенсий, но и обновления сервиса обслуживания благодаря старту работы Единого реестра пенсионеров и плательщиков налогов.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день в нем зарегистрировано 42 млн тех людей, которые работают и получают пенсии. Сейчас выплату возможно одержать и назначить в любом месте государства, независимо от того, где прописан пенсионер.

По словам Розенко, что реестр предоставляет стабильную процедуру верификации людей, после чего работа Пенсионного фонда стала полностью законной и чистой, без возможности выделять поддельные пенсии или платить на имя тех, кто уже умер.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в связи с закоренелостью и неоправданностью самой системы перерасчета в Украине, которую до сих пор проводят в ручном режиме, процедура пересчета и выплаты пенсий военным пенсионерам задерживается.


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