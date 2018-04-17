В Минфине возможности для поднятия минимальной зарплаты в Украине пока не видят

Оперативные данные Госказначейства по итогам первого квартала текущего года показали, что такой возможности на сегодня нет. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко.

По его словам, за первые три месяца года в госбюджет поступило 193,6 миллиардов гривен. Это на 96,9% от утвержденного показателя на первый квартала 2018 года. То есть госбюджет недополучил 6,1 миллиардов гривен, - пояснил чиновник в интервью журналистам .

Вместе с тем замминистра отметил, что для повышения минимальной зарплаты до 4,2 тысяч гривен с апреля необходимо расширение расходной части бюджета на год как минимум на 13 миллиардов гривен. При этом эта сумма не учитывает расходов на повышение должностного оклада работника, тарифного разряда, единой тарифной системы. С учетом этого Минфин оценивает дополнительную потребность в расходах на текущий год в 30 миллиардов гривен.

Кроме того, как отметил Марченко, жесткая монетарная политика Нацбанка влияет на возможности Минфина, поскольку высокая учетная ставка вынуждает заимствовать средства под более высокий процент, а это дополнительные расходы, а кредитование экономики происходит более медленными темпами, а рост экономики замедляется, - указал он.

Замминистра финансов также напомним, что с начала года выплата субсидий, в том числе по задолженности 2017 года, достигла 33,6 миллиардов гривен, что составляет почти половину запланированной суммы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заверил, что повышение минимальной заработной платы до 4100 гривен может состояться по окончанию первого квартала 2018 года. На сегодняшний день в государственном бюджете зафиксирована цифра минимальной заработной платы 3723 гривны.