В ЕС запретили "двойные стандарты" качества продуктов

Об этом сообщает EurActiv.

Европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова заявила, что уже были зафиксированы поправки в Директиву о недобросовестной коммерческой практикею. Это внесло запрет для компаний поставлять на рынки ЕС товары двойного качества.

Она добавила, что национальные власти теперь будут уполномочены контролировать ситуацию на законодательном уровне.

Известно, что состав и качество одних и тех же продуктов волнует Восточную Европу не первый год из-за продовольственного мошенничества в ЕС. В частности, были случаи с подделкой оливкового масла, вина, меда, рыбы, молочных продуктов и мяса птицы.

По мнению специалистов, в Украине подделан почти каждый второй продукт.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине длится поднятие цен на ряд социальных продуктов питания.