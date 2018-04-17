Украинский импорт превысил экспорт

Согласно данным Службы статистики, за январь и февраль 2018 года показал отрицательное сальдо торговли, которое ухудшилось на 249,7 млн долларов по сравнению в аналогичным периодом 2017 года, когда этот показатель составлял 491,4 млн долларов.

Однако, с экспортом ситуация намного лучше, он увеличился по сравнению с январем-февралем 2017 года на 17,9% и составил 7 376,8 млн долларов.

Импорт также вырос - на 20,3%, и достиг отметки в 8 117,9 млн долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", внешнеторговый оборо украинской продукции за январь-февраль 2018 года агропромышленного комплекса составил 3,7 млрд долларов. Отмечается, что всего за два месяца текущего года украинский аграрный экспорт увеличился на 102,1 млн долларов и составил 2,8 млрд долларов.