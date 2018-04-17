Трамп приостановил введение новых санкций против России, - СМИ

На данном этапе он не намерен вводить дополнительные экономические санкции. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает Washington Post.

По данным газеты, которая ссылается на представителей администрации США, вопрос об экономических санкциях всерьез рассматривается наряду с другими возможными мерами против России.

Однако Трамп еще окончательного разрешение не давал, поскольку не хотел бы вводить такие санкции "без новых действий России, которые бы подтолкнули его к этому".

Кроме того, издание сообщает со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя российской МИДе, что власти США уже предупредили посольство России в Вашингтоне, что пока новых санкций не ожидается.

Издание также сообщает, что президент США выразил недовольство во время встречи с советниками по безопасности по поводу того факта, что информация о новых санкциях уже стала известна широкой общественности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее посол США в ООН Никки Хейли заявляла о намерении Соединенных Штатов 16 апреля ввести новые санкции против РФ.