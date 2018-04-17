Рева заверил, что резервы и основания для повышения минимальной зарплаты есть

Однако надо иметь политическое решение. Если оно будет принято, оно будет принято Кабинетом Министров, воплощенное в соответствующий законопроект изменений в государственный бюджет и представлено в Верховную Раду. Об этом в понедельник, 16 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Он также мнению, по результатам анализа экономической ситуации Кабинетом Министров Украины такая возможность есть для того, чтобы потом рассматривать в Верховной Раде.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но выплаты были копеечные. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.