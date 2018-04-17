08:15 17.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительство будет просить Раду принять трехлетнюю бюджетную резолюцию, - Гройсман

Кабинет министров Украине будет просить парламент принять подачу бюджетной резолюции на три года.

Правительство будет просить Раду принять трехлетнюю бюджетную резолюцию, - Гройсман

Парламент ранее отклонил это решение. Об этом в понедельник вечером, 16 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам правительство намерено вернутся к тому, чтобы просить парламент все-таки принять трехлетнюю резолюцию.

Напомним, 31 января текущего года Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который предусматривает внедрение среднесрочного бюджетного планирования на постоянной основе. Изменениями планируется внедрить планирование бюджета на ближайшие три года.

Как сообщал УРА-Информ, 20 марта Верховная Рада Украины отклонила законопроект №8099, которым предусматривалось введение среднесрочного бюджетного планирования на постоянной основе.


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