Нацбанк на вторник укрепил гривну

100 долл - 2608,9279 грн;
100 евро - 3227,2438 грн;
10 российских рублей - 4,1891 грн.
При этом регулятор установил на 17 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1127.081728;
Серебро - 13.844239;
Платина - 779.235635;
Палладий - 827.046652.
Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 16 апреля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2612,4909 грн;
100 евро - 3217,8050 грн;
10 российских рублей - 4,2527 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.