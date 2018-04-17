На сегодняшний день нет аргументов для повышения пенсионного возраста, - Розенко

В стране не увеличена средняя продолжительность жизни украинцев. Это принципиальная позиции президента, и правительства.

Об этом во вторник, 17 апреля, в Киеве журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. По его словам, три года назад при первых же переговорах с Международным валютным фондом он был категорически против какой-либо возможности повышения пенсионного возраста в Украине.

Этот вопрос не может рассматриваться до того момента, пока в Украине существенно не вырастет продолжительность жизни украинцев. Когда сегодня продолжительность жизни мужчин в Украине составляет 63-65 лет, о каком повышении пенсионного возраста для мужчин можно говорить, - задался вопросом Розенко, добавив, что вся деятельность правительства должна быть направлена на создание нормальных условий жизни людей.

Вице-премьер также уверен, что такая возможность может появится в Украине через 10-15 лет. Только тогда мы сможем говорить, что давайте мы увеличим и продолжительность трудовой жизни, чтобы увеличить уровень пенсионного обеспечения. А сегодня аргументов для того, чтобы повышать пенсионный возраст, у нас нет, - подчеркнул Розенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Рева заявил, что в связи с закоренелостью и неоправданностью самой системы перерасчета в Украине, которую до сих пор проводят в ручном режиме, процедура пересчета и выплаты пенсий военным пенсионерам задерживается.