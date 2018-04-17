12:51 17.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На одного украинца выпадает 50,5 тыс. гривен госдолга

Уровень государственного долга Украины в прошлом 2017 году возрос на 5,2 тыс. гривен и достиг планки, при которой на одного гражданина приходиться до 50,5 тысяч гривен. 

На одного украинца выпадает 50,5 тыс. гривен госдолга

Об этом сообщает сайт Счетной палаты Украины. 

Также сама скорость поднятия долговых обязательств в четыре раза обогонала прирост реального ВВП. Около четверти государственного бюджета уходила на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга в 2017 году. 

Сообщается, что во время выполнения плана доходов госбюджета Украины на прошлый год страна отстала на 3,4 млрд грн., или на 0,4%. Прибыль госбюджета сравнительно с 2017 годом поднялась на 28,7% в связи с поднятием уровня импорта, роста цен, поступления конфискованных денег, девальвации гривны. 

Отмена некоорых налоговых льгот и поднятие ставок конкретных налогов также сспособствовали этому. Так, по оценкам Всемирного банка, в 2018-2019 годах руководству Украины необходимо 18 млрд долларов для пооашение внешних долгов и покрытию бюджетного дефицита.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", кампания по взысканию долгов с предприятий перед украинскими гражданами по выплате заработной платы и прочим выплатам, касательно трудовых правоотношений государственных исполнителей, показала неплохие результаты за неделю.


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