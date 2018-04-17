На одного украинца выпадает 50,5 тыс. гривен госдолга

Об этом сообщает сайт Счетной палаты Украины.

Также сама скорость поднятия долговых обязательств в четыре раза обогонала прирост реального ВВП. Около четверти государственного бюджета уходила на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга в 2017 году.

Сообщается, что во время выполнения плана доходов госбюджета Украины на прошлый год страна отстала на 3,4 млрд грн., или на 0,4%. Прибыль госбюджета сравнительно с 2017 годом поднялась на 28,7% в связи с поднятием уровня импорта, роста цен, поступления конфискованных денег, девальвации гривны.

Отмена некоорых налоговых льгот и поднятие ставок конкретных налогов также сспособствовали этому. Так, по оценкам Всемирного банка, в 2018-2019 годах руководству Украины необходимо 18 млрд долларов для пооашение внешних долгов и покрытию бюджетного дефицита.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", кампания по взысканию долгов с предприятий перед украинскими гражданами по выплате заработной платы и прочим выплатам, касательно трудовых правоотношений государственных исполнителей, показала неплохие результаты за неделю.