16:15 17.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минимальная зарплата украинцев должна вырасти, - Рева

В Украине стоит ожидать поднятия минимальной зароботной платы на том основании, что поднялся реальный прожиточный минимум.

Минимальная зарплата украинцев должна вырасти, - Рева

Об этом сообщил на пресс-конференции по улучшению качества пенсионного обслуживания граждан Пенсионным фондом министр социальной политики Андрей Рева.

По словам министра, минимальную заработную плату необходимо повысить до той суммы, что заложена в Государственном бюджете на 2018 год. Он напомнил, что реальный прожиточный минимум вырос до почти 4200 грн.

Рева спрогнозировал, что будет проведен анализ, после которого примут соответствующее решение о повышении минимальной заработной платы после поступления информации по первому кварталу 2018 года после 20 апреля.

Чиновник добавил, что поднятие минимальной зарплаты окажет давление на теневую экономику, что поднимет поступления в государственный бюджет и Пенсионный фонд.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Рева назвал причину задержки перерасчета военных пенсий.


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