Макроэкономический прогноз Украины пересмотрели в МВФ

Об этом информируют данные World Economic Outlook, опубликованные фондом.

Таким образом в Фонде оставили неизмененным анонс роста ВВП на 2018 год на планке 3,2%, но негативно спрогнозировал экономическое состояние на 2019 год, а именно по мнению специалистов произойдет скачек с 4% до 3,3%.

В частности, понижен уровень среднегодовой инфляции, которая в текущем 2018 году составит 11%, а не 10%, как предрекали до этого, в 2019 году - 8%.

В ведомстве раньше сообщали, что инфляция в Украине к концу 2018 года составит 7%, а на конец 2019 – 6,5%, и страна столкнется с большим дефицитом платежного баланса, чем предполагалось ранее. На завершение 2018 года дефицит текущего счета платежного баланса составит 3,7% ВВП, ухудшившись на 0,7%, а в 2019 году – 3,5%.

Сотрудники МВФ предупредили. что уровень безработицы в 2018 году составит 9,3%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Нацбанк ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда в начале третьего квартала 2018 года.