Гройсман заверил, что прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на украинскую экономику

В странах с общей границей "какие-то торговые связи тоже есть". Об этом в понедельник, 16 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, сейчас Министерство иностранных дел готовит соответствующие документы. Они будут обсуждаться в Кабинете министров, - пояснил глава правительства.

Напомним, 12 апреля президент Петр Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией и выйти из всех уставных органов СНГ.

Как сообщал УРА-Информ, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что предложение президента Порошенко выйти из органов "Содружества независимых государств" предусматривает оставить в действии те соглашения о сотрудничестве с СНГ, которые выгодны для Украины.