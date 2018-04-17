21:32 17.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Германия намерена выделить Украине девять миллионов евро на жилье для переселенцев

Германия предоставит Украине грант в размере девяти миллионов евро.

Германия намерена выделить Украине девять миллионов евро на жилье для переселенцев

Деньге будут выделены на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц, Как сообщает во вторник, 17 апреля, пресс-служба Украинского фонда социальных инвестиций, жилье для внутренне перемещенных лиц будет возводится в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Финансовый и проектный договор будет подписан 19 апреля. Свои подписи под документом поставят министр социальной политики Украины Андрей Рева, исполнительный директор Украинского фонда социнвестиций Андрей Лактионов и руководитель инфраструктурного подразделения государственного немецкого банка KfW Мерион Книш, - рассказали в пресс-службе, добавив, что после подписания документа участники церемонии расскажут о планах по реализации программы помощи правительства Германии Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Стокгольм одобрил выделение 15 миллионов евро финансовой помощи Киеву в рамках программы расширенного межгосударственного сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Финляндии.


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