Германия намерена выделить Украине девять миллионов евро на жилье для переселенцев

Деньге будут выделены на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц, Как сообщает во вторник, 17 апреля, пресс-служба Украинского фонда социальных инвестиций, жилье для внутренне перемещенных лиц будет возводится в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Финансовый и проектный договор будет подписан 19 апреля. Свои подписи под документом поставят министр социальной политики Украины Андрей Рева, исполнительный директор Украинского фонда социнвестиций Андрей Лактионов и руководитель инфраструктурного подразделения государственного немецкого банка KfW Мерион Книш, - рассказали в пресс-службе, добавив, что после подписания документа участники церемонии расскажут о планах по реализации программы помощи правительства Германии Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Стокгольм одобрил выделение 15 миллионов евро финансовой помощи Киеву в рамках программы расширенного межгосударственного сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Финляндии.