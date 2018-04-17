22:32 17.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Данилюк ждет очередного транша МВФ в мае

Если Украины выполнит условий сотрудничества по программе расширенного финансирования Международный валютный фонд может выделить Украине очередной транш уже в мае.

Данилюк ждет очередного транша МВФ в мае

Это два миллиарда долларов. Об этом во вторник, 17 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр финансов Александр Данилюк.

При этом, по его словам, сейчас на повестке дня несколько вопросов. Это и принятие закона о создании Антикоррупционного суда. Этот должен быть закон, который удастся эффективно и быстро имплементировать. Это является ключевым, - пояснил министр, добавив, что вторым важнейшим условием предоставления транша является либерализация цен на природный газ для населения, как это год назад пообещало украинское правительство. Помимо этого, Фонд заявлял о проблемных вопросах в фискальном секторе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный валютный фонд снова пересмотрел данные макроэкономического прогноза по Украине на 2018-2019 год и спрогнозировал снижения ВВП страны к 2019 году. В Фонде оставили неизмененным анонс роста ВВП на 2018 год на планке 3,2%, но негативно спрогнозировал экономическое состояние на 2019 год, а именно по мнению специалистов произойдет скачек с 4% до 3,3%.


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