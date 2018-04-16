В Украине сокращается производство атомной энергии

Об этом информируют данные, опубликованный в отчете компании об итогах работы в первом квартале 2018 года.

Согласно предоставленной в отчете информации, за первый квартал 2018 года электростанциями под главенством компании произведено 22 млрд 45,3 млн кВт/ч. Это количество на 7,5% или на 1 млрд 792,5 млн кВт/ч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время в компании отметили, что плановое задание по производству электроэнергии в этом периоде перевыполнено на 1,9%

В частности, за январь-март "Энергоатом" изготовил для потребителей электроэнергии на 13 млрд 651,1 млн грн, что на 8% больше, чем за соответственный период 2017 года (12 млрд 637,5 млн грн).

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", с 25 по 27 апреля текущего года на Хмельницко АЭС будут проходить тактические учения по проверке эффективности объектового плана взаимодействия в случае совершения диверсии и антитеррористической защищенности атомной станции.