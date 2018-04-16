В Украине падает количество безработных

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В Украине в феврале 2018 года, по информации ведомства, безработными числилось 383,7 тысяч населения. Спустя месяц, в марте, их стало меньше на 16,8 тысяч человек. Таким образом уровень общего числа безработных понизился на 4,4%.

Отмечается, в частности, что в марте было 197,9 тысяч безработных женщин, и 169 тысяч среди мужской половины населения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на украинских контрольно-пропускных пунктах, граничащих с Польшей, образовались очереди из транспортных средств, выезжающих из Украины на заработки.