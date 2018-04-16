15:30 16.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине хотят закрыть около трети государственных предприятий

В государстве числится 3 444 украинских предприятия, приблизительно треть из которых планируется ликвидировать или реорганизовать.

В Украине хотят закрыть около трети государственных предприятий

Об этом сообщает Министерство экономического развития, публикуя "Стратегическое видение управления государственными предприятиями".

Указано, что в следствии исследования ("триажа") было выяснено, что в стране зафиксировано 3 444 государственных предприятий, из которых приватизации подлежат 893 предприятия. 359 предприятий рекомендуется передать в концессию, 1255 планируют прекратить путем реорганизации или ликвидации.

По поводу 378 государственных и казенных предприятий смена собственника не предусмотрена.

Такая ситуация сложилась после взятие Украиной договоренностей в рамках сотрудничества с Международным Валютным Фондом реформировать область управления государственной собственностью является одним из обязательств.

Напомним, как ране сообщал "УРА-Информ", одним из шагов Украины в процессе евроинтеграции является введение международных правил и требований на всех предприятиях, деятельность которых так или иначе связана с пищевыми продуктами.


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