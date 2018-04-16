В госбюджет перечислили первые доходы в сумме более чем полмиллиона гривен - АРМА

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Указано, что отобранная по результатам конкурса компания-управляющий на основании соответственого договора отправила доходы за прошлый месяц март текущего 2018 года с активов хлебозавода №3 в Харькове.

В службе добавили, что управляющие пока справляется с контроля функционирования предприятия по назначению. Всего поступления в бюджет в апреле от управления этим активом запланировано на уровне от 1,3 млн гривен.

Известно, что по итогу Киевского районного суда активы хлебозавода №3 в Харькове переданы в управление Национальному агентству от 11.01.2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", объем транспортировки сырья на нефтеперерабатывающие заводы Украины вырос на 21,5% – на 32,8 тысяч тонн.