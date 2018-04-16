21:32 16.04.2018 | Экономика | Новости
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В Евросоюзе не договорились о новых санкциях против Ирана

Европейский союз на заседании министров иностранных дел в понедельник, 16 апреля, не смог договориться о новых санкциях против Ирана.

В Евросоюзе не договорились о новых санкциях против Ирана

28 министров ЕС согласились продолжить работу над этим вопросом в ближайшие дни и недели. Как сообщает Reuters, ссылаясь на словам министра иностранных дел Германии Хейко Мааса, вопрос остается на повестке дня.

При этом он отметил, что по его мнению, маловероятно чтобы новые ограничения были введены до середины мая.

Напомним, 16 марта, Великобритания, Франция и Германия предложили ЕС ввести новые санкции против Ирана в связи с ракетной программой страны. Документ был направлен в Брюссель, чтобы определить уровень поддержки новых санкций.

Предполагалось, что сегодня на заседании министров иностранных дел в Люксембурге может быть оглашено введение санкций против Ирана.

Как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп дал до 12 мая срок, чтобы "исправить ужасные недостатки" ядерной сделки 2015 года, которая была согласована с его предшественником Бараком Обамой.


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