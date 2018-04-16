В Берлине и Брюсселе рассказали о планах насчет Украины после постройки "Северного потока-2"

Об этом сообщает Reuters.

В Берлине прошли переговоры между министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером и вице-президентом Еврокомиссии по делам энергетического союза Марошем Шефчович.

Альтмайер заявил, что по состоянию на сегодняшний день планы Германии по поводу нового газопровода "Северный поток 2 касаются обеспечения частных инфраструктурных проектов, при этом предоставляя безопасность оправданным интересам Украины.

Как подчеркнул Шефчович, канцлер Германии Ангела Меркель выступает приверженцем того, чтобы Украина и далее получала выгоду от платежей за транзит газа. Так, ранее, 10 апреля, на пресс-конференции с Порошенко Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть внедрен без сохранения Украины как страны-транзитера.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", своим газопроводом "Северный поток-2" Россия раскалывает европейцев.