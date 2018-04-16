США в понедельник объявят о новых санкциях против России

Санкционные меры будут связаны с поддержкой режимом президента Сирии Башара Асада химический атак против своего населения. Как сообщила постоянный представитель США при Организации объединенных наций Никки Хейли, санкции против России будут усиливаться.

Министр финансов Стивен Мнучин объявит об этом уже сегодня, если он еще этого не сделал, и они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием Башара Асада химического оружия, - пояснила Хейли.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия. Такие действия были реакцией стран на химическую атаку 7 апреля в сирийской Думе.

Как сообщал УРА-Информ, посол США в России Джон Хантсман в пятницу подготовил для министерства иностранных дел РФ письмо, в котором говорится о том, что власти США введут новые санкции против России.