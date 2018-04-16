09:33 16.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется ниже 72 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть североморской марки Brent с поставкой в июне в понедельник утром упали в цене до 71,87 доллара за баррель.

Нефть Brent торгуется ниже 72 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга 

Так, по состоянию на 08:54 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 71,87 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 1,03% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 66,85 доллара за баррель, потеряв 0,80%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", объем транспортировки сырья на нефтеперерабатывающие заводы Украины вырос на 21,5% – на 32,8 тысяч тонн. В результате транзит чёрного золота в страны Европы в марте упал почти на 160 тысяч тонн. 


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