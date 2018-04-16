Нацбанк на понедельник ослабил курс гривны

100 долл - 2612,4909 грн;

100 евро - 3217,8050 грн;

10 российских рублей - 4,2527 грн.

При этом регулятор установил на 16 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1126.647147;

Серебро - 13.989110;

Платина - 779.459919;

Палладий - 802.138153.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 14 апреля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2598,6350 грн;

100 евро - 3202,2979 грн;

10 российских рублей - 4,186 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.