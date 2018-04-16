Нацбанк на понедельник ослабил курс гривны

100 долл - 2612,4909 грн;
100 евро - 3217,8050 грн;
10 российских рублей - 4,2527 грн.
При этом регулятор установил на 16 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1126.647147;
Серебро - 13.989110;
Платина - 779.459919;
Палладий - 802.138153.
Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 14 апреля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2598,6350 грн;
100 евро - 3202,2979 грн;
10 российских рублей - 4,186 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.