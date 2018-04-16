Наличный доллар в понедельник немного упал

Наличный евро потерял две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,21 гривен, а евро можно купить по 32,43 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35-26,08, продажи 26,10 -26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9829, продажи - 26,2125 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,23, продажи - 32,25-33,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,9300, продажи - 32,4371 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,150, продажи - 4,190 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,583, продажи 4,347 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 13 апреля 2018 года, наличный доллар набрал десять копеек. Наличный евро повысился на пять копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,21 гривен, а евро можно было купить по 32,45 гривны.