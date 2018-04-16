На Кировоградщине изъяли поддельную водку на сумму 1 млн грн

Об этом сообщает ГУ ГФС в Кировоградской области.

Указано, что алкогольные напитки незаконно транспортировало транспортное средство DAF с полуприцепом. В нем поместилось приблизительно 6,5 тысяч литров алкогольного фальсификата популярных украинских марок, и алкогольные подделки в картонных коробах типа Bag-in-box вместимостью десять литров.

Сотрудники ГФС сообщают, что изъятые образцы алкогольных напитков и акцизные марки, схожие на подделки, направлены на экспертизу.

Планируется фиксация материалов в Едином реестре досудебных расследований.

Напомним. как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине продолжает бить рекорды упадок производства легальной водки.