Импорт мяса в Украину рекордно вырос за последние пять лет

Отмечается, что всего за три месяца рост импорта мяса поднялся по всем позициям.

По словам аналитика, по всем позициям импорт за первый квартал в этом году оказался самым большим за последние пять лет, по свинине - за четыре года.

Импорт свинины в Украину составил 1,8 тысяч тонн, импорт мяса птицы - 30,8 тысяч тонн, импорт субпродуктов - 8,4 тысяч тонн, в свою очередь импорт сала - 14,1 тысяч тонн.

Импорт других видов мяса проходил в незначительных объемах или отсутствовал.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в этом году Украина импортировала более одной тыс. тонн свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней. Отмечается, что всего за два месяца этого года в страну завезли 993 т свежей, охлажденной и мороженой свинины совокупной стоимостью 1,6 млн долл.