19:36 16.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экспорт в Европу превысил импорт за первые месяцы 2018 года

В период с января по февраль текущего 2018 года финансовые обороты экспорта украинской продукции в страны Европейского союза обогнали объемы импорта.

Экспорт в Европу превысил импорт за первые месяцы 2018 года

Об этом информируют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстатистики, на протяжении первых двух месяцев 2018 года вывоз государственных товаров в страны ЕС равнялся сумме в 3323,8 млн долларов. Это на 36,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В свою очередь импорт продукции из Европы составил 3308,1 млн долларов, что на 17,8% больше, чем за соответствующий период 2017 года.

В службе добавили. что торговое сальдо было положительным и равнялось 15,7 млн долларов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", внешнеторговый оборот украинской продукции за январь-февраль 2018 года агропромышленного комплекса составил 3,7 млрд долларов.


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