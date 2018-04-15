21:19 15.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, кому повысят пенсии

Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но выплаты были копеечные.

Стало известно, кому повысят пенсии

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

Как утверждает глава правительства, со старта пенсионной реформы в Украине она позволила открыть новые возможности системного повышения выплат для граждан. А именно для военных пенсионеров и для категорий работников с большим стажем и незначительным уровнем зарплат на момент выхода на пенсию.

"Сейчас решаем вопрос повышения пенсий тем, кто имел стаж, но выплаты были копеечные. Это колхозники, те, кто работал в тени за минимальные средства и тому подобное. Серьезный вопрос, и мы дадим ответ", - пообещал премьер.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в 2018 году доходы Пенсионного фонда Украины должны составить 208 млрд гривен, что на 50 млрд больше по сравнению с прошлым годом.


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