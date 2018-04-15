Стало известно, кому повысят пенсии

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

Как утверждает глава правительства, со старта пенсионной реформы в Украине она позволила открыть новые возможности системного повышения выплат для граждан. А именно для военных пенсионеров и для категорий работников с большим стажем и незначительным уровнем зарплат на момент выхода на пенсию.

"Сейчас решаем вопрос повышения пенсий тем, кто имел стаж, но выплаты были копеечные. Это колхозники, те, кто работал в тени за минимальные средства и тому подобное. Серьезный вопрос, и мы дадим ответ", - пообещал премьер.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в 2018 году доходы Пенсионного фонда Украины должны составить 208 млрд гривен, что на 50 млрд больше по сравнению с прошлым годом.