Украине Евросоюз выделит 50 миллионов евро для Счетной палаты

Помощь будет оказано в рамках запланированной программы помощи в сфере управления государственными финансами с бюджетом. На эти цели Евросоюз выделит более 50 миллионов евро.

Об этом в пятницу утром, 13 апреля, во время встречи с председателем Счетной палаты Валерием Пацканом, рассказал глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

По его словам, поддержка внешнего аудита предусмотрена. При этом он обратил внимание на то, что финансовый контроль и политический надзор за исполнением государственного бюджета является важнейшим компонентом подотчетности государственных расходов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Счетная палата предупредила о высоком риске невыполнения программ секторальной бюджетной поддержки Европейского Союза в Украине.